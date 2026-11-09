استعداداً للمواجهة مع إسبانيا وكرواتيا… المنتخب الإنكليزي ‏يستدعي بيرن ليعزز خط دفاعه ‏

لندن – سانا

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الإثنين ضم مدافع ‏نيوكاسل يونايتد دان بيرن ‌إلى تشكيلة المنتخب الإنكليزي ‏استعداداً للمواجهة المرتقبة مع كل من إسبانيا وكرواتيا ضمن ‏دوري الأمم الأوروبية.‏

ووفقاً لرويترز فإن استدعاء بيرن لصفوف المنتخب يأتي ‏لتعويض غياب مارك جيهي لاعب مانشستر سيتي بعد تعرضه ‏لإصابة في الفخذ أثناء مواجهته أمام نوتنغهام فورست يوم السبت ‏الماضي.‏

وانضم بيرن (34 عاماً) الذي خاض 11 مباراة دولية مع إنكلترا ‏إلى معسكر المنتخب في ملعب تدريب توتنهام هوتسبير بقيادة ‏المدرب توماس توخيل ⁠استعداداً لمواجهتي إنكلترا القادمتين مع ‏كرواتيا وإسبانيا يومي الخميس والأحد القادمين ضمن منافسات ‏دوري الأمم الأوروبية.

وتحتل إنكلترا المركز الثاني ضمن مجموعتها برصيد تسع نقاط ‏من أربع مباريات، وبفرق ثلاث نقاط عن ⁠إسبانيا المتصدرة، ‏فيما تحتل كرواتيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتقبع جمهورية ‏التشيك في المركز الرابع من دون نقاط.‏