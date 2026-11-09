استعداداً للمواجهة مع إسبانيا وكرواتيا… المنتخب الإنكليزي ‏يستدعي بيرن ليعزز خط دفاعه ‏

لندن – سانا
أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الإثنين ضم مدافع نيوكاسل يونايتد دان بيرن إلى تشكيلة المنتخب الإنكليزي استعداداً للمواجهة المرتقبة مع كل من إسبانيا وكرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية.
ووفقاً لرويترز فإن استدعاء بيرن لصفوف المنتخب يأتي لتعويض غياب مارك جيهي لاعب مانشستر سيتي بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء مواجهته أمام نوتنغهام فورست يوم السبت الماضي.
وانضم بيرن (34 عاماً) الذي خاض 11 مباراة دولية مع إنكلترا إلى معسكر المنتخب في ملعب تدريب توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب توماس توخيل استعداداً لمواجهتي إنكلترا القادمتين مع كرواتيا وإسبانيا يومي الخميس والأحد القادمين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
وتحتل إنكلترا المركز الثاني ضمن مجموعتها برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، وبفرق ثلاث نقاط عن إسبانيا المتصدرة، فيما تحتل كرواتيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتقبع جمهورية التشيك في المركز الرابع من دون نقاط.