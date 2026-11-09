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المنتخب الإسباني يفتقد يامال وأويارزابال أمام التشيك في دوري الأمم الأوروبية

photo 2026 11 09 17 22 43 المنتخب الإسباني يفتقد يامال وأويارزابال أمام التشيك في دوري الأمم الأوروبية
لاعب المنخب الإسباني يامال

مدريد-سانا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، غياب مهاجمي المنتخب لامين يامال وميكل أويارزابال عن مواجهة التشيك، المقررة يوم الخميس المقبل، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت وكالة رويترز أن يامال (19 عاماً) سيغيب عن المباراة بعد شعوره بألم في ركبته اليمنى، عقب مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد أمس في الدوري الإسباني، فيما يعاني أويارزابال، لاعب ريال سوسيداد، من وعكة صحية ناجمة عن الإنفلونزا.

ومن المتوقع أن يكون اللاعبان جاهزين لمواجهة إنكلترا، الأحد المقبل، ضمن البطولة، على أن يعوضهما في مباراة التشيك كل من فيكتور مونيوز، مهاجم ليفربول، وخورخي دي فروتوس، جناح رايو فايكانو.

وتتصدر إسبانيا مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية برصيد 12 نقطة، تليها إنكلترا بتسع نقاط، ثم كرواتيا بثلاث نقاط، فيما تحتل التشيك المركز الرابع دون نقاط.

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