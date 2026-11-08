برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته للدوري الإسباني

مدريد-سانا
حافظ برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة.
وافتتح جوليانو سيميوني التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك فيرمين لوبيز التعادل لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 66.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة، متقدماً بثلاث نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة، فيما حل أتلتيكو مدريد ثالثاً بـ28 نقطة، وريال بيتيس رابعاً بـ26 نقطة، وريال سوسيداد خامساً بـ22 نقطة.