الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته للدوري الإسباني
بحث
بحث
sana-logo-mobile

برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته للدوري الإسباني

برشلونة برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته للدوري الإسباني
برشلونة يحافظ على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

حافظ برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه ‏على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، في ختام منافسات الجولة ‏الثانية عشرة.‏

وافتتح جوليانو سيميوني التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة ‏العاشرة، قبل أن يدرك فيرمين لوبيز التعادل لبرشلونة في الدقيقة ‏الأخيرة من الشوط الأول، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف الفوز ‏في الدقيقة 66.‏

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة، ‏متقدماً بثلاث نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد ‌‏30 نقطة، فيما حل أتلتيكو مدريد ثالثاً بـ28 نقطة، وريال بيتيس ‏رابعاً بـ26 نقطة، وريال سوسيداد خامساً بـ22 نقطة.‏

النواعير والحرية يفوزان على الكرامة واليرموك في مباريات الدوري السوري لكرة السلة للرجال
إشبيلية يواصل تعثره في الدوري الإسباني ويخسر أمام أتلتيكو مدريد
أيمن أبو غليون يوثق تجربته الرياضية الثورية من حمص إلى إدلب
برونزية لمنتخب سوريا للدراجات بالبطولة العربية
الفتوة يلتقي الكرامة ببطولة دمشق الكروية الودية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار