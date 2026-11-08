برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته للدوري الإسباني

مدريد-سانا

حافظ برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه ‏على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، في ختام منافسات الجولة ‏الثانية عشرة.‏

وافتتح جوليانو سيميوني التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة ‏العاشرة، قبل أن يدرك فيرمين لوبيز التعادل لبرشلونة في الدقيقة ‏الأخيرة من الشوط الأول، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف الفوز ‏في الدقيقة 66.‏

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة، ‏متقدماً بثلاث نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد ‌‏30 نقطة، فيما حل أتلتيكو مدريد ثالثاً بـ28 نقطة، وريال بيتيس ‏رابعاً بـ26 نقطة، وريال سوسيداد خامساً بـ22 نقطة.‏