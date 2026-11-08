لاتسيو يتعادل مع نابولي وإنتر ميلان يواصل مطاردته في الدوري الإيطالي

روما-سانا

أوقف نابولي سلسلة انتصارات ضيفه لاتسيو، بعدما فرض عليه التعادل بهدف لمثله، ‏في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، ضمن ‏منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.‏

وافتتح لاتسيو التسجيل عبر دافيد فراتيسي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك نابولي ‏التعادل بهدف عكسي سجله ألفونسو بيدرازا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 48، ‏ليرفع لاتسيو رصيده إلى 29 نقطة، فيما وصل رصيد نابولي إلى 15 نقطة.‏

ورغم التعادل، حافظ لاتسيو على سجله خالياً من الهزائم بعد مرور 11 جولة، ‏مواصلاً صدارة الترتيب بشكل مؤقت.‏

وفي مباراة أخرى، حقق إنتر ميلان فوزاً مهماً على ضيفه كومو بهدفين دون مقابل، ‏في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوزيبي مياتزا.‏

وسجل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 12، قبل أن ‏يضيف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 19، ليرفع الفريق رصيده إلى 28 ‏نقطة، فيما تجمد رصيد كومو عند 23 نقطة.‏

وفي بقية مباريات الجولة، فاز ميلان على مضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف، وتغلب ‏أتالانتا على مونزا بهدف دون رد.‏

وبهذه النتائج، يتصدر لاتسيو ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، يليه إنتر ‏ميلان بـ28 نقطة، ثم روما في المركز الثالث بـ27 نقطة، وميلان رابعاً بـ24 نقطة، ‏وكومو خامساً بـ23 نقطة.‏