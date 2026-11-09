مانشستر يونايتد يخطف تعادلاً ثميناً من أستون فيلا في الدوري ‏الإنكليزي

لندن- سانا
خطف مانشستر يونايتد تعادلاً ثميناً من أستون فيلا بنتيجة 4 – 4، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب “أولد ترافورد”، في ختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم أستون فيلا بهدفين مبكرين سجلهما أليسون ونيكولاس جاكسون في الدقيقتين الأولى والرابعة، قبل أن يقلص يونايتد الفارق بهدف برونو فرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 16، ويدرك التعادل عبر يوري تيليمانس في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.
وفي الشوط الثاني، تقدم أستون فيلا مجدداً بهدف جون ماكغين من ركلة جزاء في الدقيقة 48، وأضاف ليون غوريتسكا الهدف الرابع في الدقيقة 53، لكن مانشستر يونايتد نجح في إدراك التعادل خلال الوقت بدل الضائع، بهدفين سجلهما جوشوا زيركزي وباتريك دورغو في الدقيقتين 92 و96.
وبهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر، متقدماً بفارق الأهداف على سندرلاند صاحب المركز التاسع عشر.