مانشستر يونايتد يخطف تعادلاً ثميناً من أستون فيلا في الدوري ‏الإنكليزي

لندن- سانا

خطف مانشستر يونايتد تعادلاً ثميناً من أستون فيلا بنتيجة 4 – 4، ‏وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب “أولد ‏ترافورد”، في ختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي ‏الممتاز لكرة القدم.‏

وتقدم أستون فيلا بهدفين مبكرين سجلهما أليسون ونيكولاس ‏جاكسون في الدقيقتين الأولى والرابعة، قبل أن يقلص يونايتد ‏الفارق بهدف برونو فرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 16، ‏ويدرك التعادل عبر يوري تيليمانس في الدقيقة 44، لينتهي الشوط ‏الأول بالتعادل 2-2.‏

وفي الشوط الثاني، تقدم أستون فيلا مجدداً بهدف جون ماكغين من ‏ركلة جزاء في الدقيقة 48، وأضاف ليون غوريتسكا الهدف الرابع ‏في الدقيقة 53، لكن مانشستر يونايتد نجح في إدراك التعادل خلال ‏الوقت بدل الضائع، بهدفين سجلهما جوشوا زيركزي وباتريك ‏دورغو في الدقيقتين 92 و96.‏

وبهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 13 نقطة في المركز ‏العاشر، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 8 نقاط في المركز ‏الثامن عشر، متقدماً بفارق الأهداف على سندرلاند صاحب المركز ‏التاسع عشر.‏