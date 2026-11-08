بيتسيكي يفوز بجائزة قطر الكبرى للدراجات النارية

الدوحة-سانا
فاز الإيطالي ماركو بيتسيكي اليوم الأحد، بسباق جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية، بعدما تصدر السباق الذي أقيم على حلبة لوسيل في الدوحة، ضمن منافسات بطولة العالم للدراجات النارية.
ووفقاً لوكالة رويترز، قدم بيتسيكي أداءً مميزاً حافظ خلاله على الصدارة، فيما حل الإسباني مارك ماركيز في المركز الثاني.
وجاء الإسباني راؤول فرنانديز ثالثاً، والياباني آي أوغورا رابعاً، والإيطالي إينيا باستيانيني خامساً، فيما حل الإسباني بيدرو أكوستا سادساً، يليه مواطنه خورخي مارتين في المركز السابع.
ويتصدر ماركيز بطولة العالم للدراجات النارية برصيد 431 نقطة، بفارق 60 نقطة عن مارتين الذي يحتل المركز الثاني برصيد 371 نقطة، فيما يأتي بيتسيكي ثالثاً برصيد 357 نقطة.