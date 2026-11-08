بيتسيكي يفوز بجائزة قطر الكبرى للدراجات النارية

الدوحة-سانا

فاز الإيطالي ماركو بيتسيكي اليوم الأحد، بسباق جائزة قطر ‌‏الكبرى للدراجات النارية، بعدما تصدر السباق الذي أقيم على حلبة ‌‏لوسيل في الدوحة، ضمن منافسات بطولة العالم للدراجات النارية.‏

ووفقاً لوكالة رويترز، قدم بيتسيكي أداءً مميزاً حافظ خلاله على ‏الصدارة، فيما حل الإسباني مارك ماركيز في المركز الثاني.‏

وجاء الإسباني راؤول فرنانديز ثالثاً، والياباني آي أوغورا رابعاً، ‏والإيطالي إينيا باستيانيني خامساً، فيما حل الإسباني بيدرو أكوستا ‏سادساً، يليه مواطنه خورخي مارتين في المركز السابع.‏

ويتصدر ماركيز بطولة العالم للدراجات النارية برصيد 431 نقطة، ‏بفارق 60 نقطة عن مارتين الذي يحتل المركز الثاني برصيد 371 ‏نقطة، فيما يأتي بيتسيكي ثالثاً برصيد 357 نقطة.‏