ألكاراز يتوج بلقب بطولة باريس للتنس للمرة الأولى في مسيرته

باريس-سانا



تُوّج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة باريس لتنس الأساتذة (1000 نقطة)، بعد فوزه على الأمريكي بن شيلتون بمجموعتين دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد.



وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية ‏(‏EFE‏)‏ أن ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً، حسم المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، قبل أن يفوز بالثانية 7-5، ليتوج باللقب على حساب شيلتون، المصنف الرابع عالمياً.



وبهذا التتويج، أحرز ألكاراز لقبه الأول في بطولة باريس، والتاسع في بطولات الماسترز، والـ29 في مسيرته الاحترافية، والخامس خلال الموسم الحالي، بعد تتويجه بألقاب أستراليا المفتوحة والدوحة وطوكيو وفيينا.