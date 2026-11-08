اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بكأس السوبر الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه

‌سانا-بريتوريا



توج اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس السوبر الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه اليوم الأحد، على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.



وافتتح اتحاد العاصمة التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة عن طريق زكريا دراوي، قبل أن يدرك إكرام راينرز التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.



وأعاد سعدي رضواني التقدم للفريق الجزائري بضربة رأس في الدقيقة 37، قبل أن يعزز أحمد خالدي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 55، ويحسم اللقب لمصلحة فريقه، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.



وكان اتحاد العاصمة قد أحرز لقب السوبر الأفريقية للمرة الأولى عام 2023، بعد فوزه على الأهلي المصري بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في السعودية.