ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر التسجيل لليفربول في الدقيقة 40، وأضاف الألماني فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يختتم السويدي ألكسندر إيزاك ثلاثية فريقه، فيما سجل إيدي نكيتياه هدف كريستال بالاس من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع (90+5).

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز 20.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز برايتون على برينتفورد بهدفين دون مقابل، وتغلب بورنموث على إيبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف، فيما فاز سندرلاند على تشيلسي بهدف دون رد. وفي ضوء نتائج هذه الجولة، يتصدر أرسنال ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، يليه برايتون في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ثم مانشستر سيتي ثالثاً بـ 21 نقطة، وليفربول رابعاً برصيد 18 نقطة.

