الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي

Untitled 1 9 ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي
فرحة لاعبي ليفربول بالفوز على كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز-نادي ليفربول

لندن-سانا

عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر التسجيل لليفربول في الدقيقة 40، وأضاف الألماني فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يختتم السويدي ألكسندر إيزاك ثلاثية فريقه، فيما سجل إيدي نكيتياه هدف كريستال بالاس من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع (90+5).

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز 20.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز برايتون على برينتفورد بهدفين دون مقابل، وتغلب بورنموث على إيبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف، فيما فاز سندرلاند على تشيلسي بهدف دون رد. وفي ضوء نتائج هذه الجولة، يتصدر أرسنال ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، يليه برايتون في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ثم مانشستر سيتي ثالثاً بـ 21 نقطة، وليفربول رابعاً برصيد 18 نقطة.
 

منتخب أوزبكستان يواجه نظيره الكولومبي في اختبار تاريخي بمونديال 2026
النمسا تفوز على الأردن بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة العاشرة لبطولة كأس العالم 2026
ريال مدريد يتصدر تصنيف الأندية الأوروبية
صحيفة ليكيب: زيدان يقترب من قيادة منتخب فرنسا بعقد يمتد لأربع سنوات
منتخبا أنغولا وزيمبابوي يتعادلان في بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار