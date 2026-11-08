بايرن ميونيخ يعلن إصابة حارسه مانويل نوير ‏

ميونيخ-سانا

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأحد، غياب حارس مرماه مانويل نوير عن ‏صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه لتمزق جزئي في أحد أوتار قدمه ‏اليمنى.‏

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوص الطبية التي أجراها ‏الجهاز الطبي أكدت الإصابة التي تعرض لها الحارس خلال مباراة الفريق أمام ماينز ‏أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.‏

واضطر نوير إلى مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، التي انتهت ‏بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف، ليحل الحارس يوناس أوربيغ بديلاً له.‏

ولم يحدد النادي مدة غياب الحارس البالغ من العمر 40 عاماً، مكتفياً بالإشارة إلى ‏ابتعاده عن الملاعب في الوقت الحالي.‏