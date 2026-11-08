بايرن ميونيخ يعلن إصابة حارسه مانويل نوير ‏

ميونيخ-سانا
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأحد، غياب حارس مرماه مانويل نوير عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه لتمزق جزئي في أحد أوتار قدمه اليمنى.
وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوص الطبية التي أجراها الجهاز الطبي أكدت الإصابة التي تعرض لها الحارس خلال مباراة الفريق أمام ماينز أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.
واضطر نوير إلى مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، التي انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف، ليحل الحارس يوناس أوربيغ بديلاً له.
ولم يحدد النادي مدة غياب الحارس البالغ من العمر 40 عاماً، مكتفياً بالإشارة إلى ابتعاده عن الملاعب في الوقت الحالي.