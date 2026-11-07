بايرن ميونخ ودورتموند يواصلان تقاسم صدارة الدوري الألماني بفوزين متتاليين

ميونخ-سانا

واصل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند تقاسمهما صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بعد ‏فوزهما بنتيجة واحدة 2-1 على ماينز وإلفيرسبيرغ، على التوالي، ضمن منافسات الجولة التاسعة ‏من المسابقة.

وتغلب بايرن ميونخ على مضيفه ماينز، بهدفين سجلهما جوشوا كيميش في الدقيقة 14، ولينارت ‏كارل في الدقيقة 57، مقابل هدف أحرزه فيليب تيتز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

كما فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه إلفيرسبيرغ، بهدفي فيليكس نميشا في الدقيقتين 55 و71، ‏فيما سجل نويل فوتكيو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 81.

وفي بقية مباريات الجولة، تعادل آينتراخت فرانكفورت مع مضيفه بادربورن بهدفين لمثلهما، ‏وفاز لايبزيغ على ضيفه أوغسبورغ بنتيجة 5-2.

وبهذه النتائج، رفع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند رصيدهما إلى 21 نقطة لكل منهما، ‏ليواصل بايرن صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن دورتموند، فيما تقدم لايبزيغ إلى المركز ‏الثالث برصيد 18 نقطة.