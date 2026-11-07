بايرن ميونخ ودورتموند يواصلان تقاسم صدارة الدوري الألماني بفوزين متتاليين

ميونخ-سانا
واصل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند تقاسمهما صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوزهما بنتيجة واحدة 2-1 على ماينز وإلفيرسبيرغ، على التوالي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.
وتغلب بايرن ميونخ على مضيفه ماينز، بهدفين سجلهما جوشوا كيميش في الدقيقة 14، ولينارت كارل في الدقيقة 57، مقابل هدف أحرزه فيليب تيتز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
كما فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه إلفيرسبيرغ، بهدفي فيليكس نميشا في الدقيقتين 55 و71، فيما سجل نويل فوتكيو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 81.
وفي بقية مباريات الجولة، تعادل آينتراخت فرانكفورت مع مضيفه بادربورن بهدفين لمثلهما، وفاز لايبزيغ على ضيفه أوغسبورغ بنتيجة 5-2.
وبهذه النتائج، رفع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند رصيدهما إلى 21 نقطة لكل منهما، ليواصل بايرن صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن دورتموند، فيما تقدم لايبزيغ إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة.