أرسنال يتغلب على هال سيتي ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا

عزّز أرسنال صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه هال سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وسجل النرويجي مارتن أوديغارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على اللقب.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد هال سيتي عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تعادل فولهام مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف لمثله.