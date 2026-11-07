السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: أرسنال يتغلب على هال سيتي ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز
بحث
بحث
sana-logo-mobile

أرسنال يتغلب على هال سيتي ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز

Untitled 1 6 أرسنال يتغلب على هال سيتي ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز
فرحة النرويجي مارتن أوديغارد بتسجيل هدف أرسنال الوحيد في شباك هال سيتي-لندن-أرسنال

لندن-سانا

عزّز أرسنال صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه هال سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وسجل النرويجي مارتن أوديغارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على اللقب.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد هال سيتي عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تعادل فولهام مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف لمثله.

أول دورة للألعاب ‏البارالمبية ‏تنطلق بدمشق في 28 أيلول الجاري
مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي
اختتام مرحلة المجموعات من بطولة درع وزارة الرياضة والشباب لكرة السلة
اختتام بطولة حمص بكرة الطاولة لفئة الرجال
منتخب سوريا للناشئات يتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار