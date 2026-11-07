ليدز يونايتد يهزم توتنهام بهدف دون رد في الدوري الإنكليزي الممتاز

ليدز-سانا

حقق ليدز يونايتد فوزاً مهماً على ضيفه توتنهام بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب (إيلاند روود)، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام جماهيره.

وسجل السويسري نوا أوكافور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، بعد تمريرة من زميله هاري ويلسون.

وبهذا الفوز، رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز العاشر.

ويأتي هذا الفوز بعد خمس مباريات متتالية عجز خلالها ليدز يونايتد عن تحقيق الانتصار في منافسات الدوري، ليضع حداً لسلسلته السلبية ويعود إلى سكة الانتصارات.