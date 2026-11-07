السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: برشلونة وأتلتيكو مدريد في مواجهة مرتقبة لحسم صدارة الدوري الإسباني
بحث
بحث
sana-logo-mobile

برشلونة وأتلتيكو مدريد في مواجهة مرتقبة لحسم صدارة الدوري الإسباني

photo 2026 11 07 17 27 04 برشلونة وأتلتيكو مدريد في مواجهة مرتقبة لحسم صدارة الدوري الإسباني
برشلونة مع مضيفه أتلتيكو مدريد

مدريد-سانا

تتجه الأنظار إلى ملعب (ميتروبوليتانو) في العاصمة الإسبانية مدريد، غداً الأحد، حيث ‏يلتقي برشلونة مع مضيفه أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري ‏الإسباني لكرة القدم، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على صدارة ‏الترتيب.‏

ويدخل برشلونة اللقاء متصدراً جدول الدوري برصيد 30 نقطة، جمعها من عشرة ‏انتصارات مقابل خسارة واحدة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 28 ‏نقطة، بعد تحقيقه 9 انتصارات وتعادلاً واحداً وخسارة واحدة، ما يمنح المواجهة أهمية ‏مضاعفة للفريقين.‏

ويسعى برشلونة إلى تعزيز موقعه في الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، معتمداً ‏على قوته الهجومية التي سجلت 46 هدفاً في الجولات الإحدى عشرة الماضية، في حين ‏يتطلع أتلتيكو مدريد إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز لانتزاع ‏الصدارة.‏

وتأتي المباراة بعد نتائج متباينة للفريقين في دوري أبطال أوروبا، إذ فاز برشلونة على ‏أستون فيلا بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما خسر أتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونيخ بهدفين ‏دون رد.‏

هدف أرنولد يقرب ليفربول من لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم
الأرجنتين تقلب تأخرها أمام إنكلترا وتحجز مقعدها في نهائي كأس العالم
الكندية فرنانديز تبلغ نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس
حمص الفداء يتأهل إلى نهائي بطولة درع وزارة الرياضة والشباب لكرة السلة
أوزبكستان تواجه الكونغو الديمقراطية في ختام دور المجموعات لمونديال 2026
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار