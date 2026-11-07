برشلونة وأتلتيكو مدريد في مواجهة مرتقبة لحسم صدارة الدوري الإسباني

مدريد-سانا

تتجه الأنظار إلى ملعب (ميتروبوليتانو) في العاصمة الإسبانية مدريد، غداً الأحد، حيث ‏يلتقي برشلونة مع مضيفه أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري ‏الإسباني لكرة القدم، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على صدارة ‏الترتيب.‏

ويدخل برشلونة اللقاء متصدراً جدول الدوري برصيد 30 نقطة، جمعها من عشرة ‏انتصارات مقابل خسارة واحدة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 28 ‏نقطة، بعد تحقيقه 9 انتصارات وتعادلاً واحداً وخسارة واحدة، ما يمنح المواجهة أهمية ‏مضاعفة للفريقين.‏

ويسعى برشلونة إلى تعزيز موقعه في الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، معتمداً ‏على قوته الهجومية التي سجلت 46 هدفاً في الجولات الإحدى عشرة الماضية، في حين ‏يتطلع أتلتيكو مدريد إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز لانتزاع ‏الصدارة.‏

وتأتي المباراة بعد نتائج متباينة للفريقين في دوري أبطال أوروبا، إذ فاز برشلونة على ‏أستون فيلا بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما خسر أتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونيخ بهدفين ‏دون رد.‏