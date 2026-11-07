برشلونة وأتلتيكو مدريد في مواجهة مرتقبة لحسم صدارة الدوري الإسباني

مدريد-سانا
تتجه الأنظار إلى ملعب (ميتروبوليتانو) في العاصمة الإسبانية مدريد، غداً الأحد، حيث يلتقي برشلونة مع مضيفه أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على صدارة الترتيب.
ويدخل برشلونة اللقاء متصدراً جدول الدوري برصيد 30 نقطة، جمعها من عشرة انتصارات مقابل خسارة واحدة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بعد تحقيقه 9 انتصارات وتعادلاً واحداً وخسارة واحدة، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة للفريقين.
ويسعى برشلونة إلى تعزيز موقعه في الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، معتمداً على قوته الهجومية التي سجلت 46 هدفاً في الجولات الإحدى عشرة الماضية، في حين يتطلع أتلتيكو مدريد إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز لانتزاع الصدارة.
وتأتي المباراة بعد نتائج متباينة للفريقين في دوري أبطال أوروبا، إذ فاز برشلونة على أستون فيلا بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما خسر أتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.