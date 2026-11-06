منتخب سوريا للتايكواندو يحصد 15 ميدالية في بطولة أرينا أوبن في الأردن

​عمان-سانا

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حصد منتخب سوريا للتايكواندو 15 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات في اليوم الأول من منافسات بطولة «أرينا أوبن» (Arena Open)، المقامة في العاصمة الأردنية عمان.



وجاءت الميداليات الذهبية عبر روجدا إبراهيم وأوميد عابي وشام حسام، فيما أحرز الميداليات الفضية كل من حسين حبشية وآدم سعد ونينار حافظ ولامار عنيز وآية أحمد.



​ونال الميداليات البرونزية كل من الزهراء العرفي وفلك حاج فتاح وإياس البكفاني ومحمد مجد عربي كاتبي وياسمين الشام الحريري ومحمد عبد الفتاح ومحمود حسن.



وأكد الأمين العام للاتحاد العربي السوري للتايكواندو شريف ديركي، في تصريح لـ سانا، اليوم الجمعة، أن هذه النتائج المتميزة تعكس قدرة لاعبي المنتخب السوري على المنافسة بقوة، وحصد المراكز المتقدمة في البطولات الإقليمية والدولية.



وأوضح ديركي أن منافسات الأوزان المتبقية ستستكمل غداً، معرباً عن تفاؤله بإحراز المزيد من الميداليات في مختلف الفئات.



ويشارك في البطولة 30 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية السورية، وتختتم منافساتها غداً في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين الرياضية.