مازن فندي يحرز المركز الثاني مكرراً في بطولة العالم للشطرنج الخاطف في الإمارات



أبو ظبي -سانا



أحرز لاعب منتخب سوريا للشطرنج مازن فندي المركز الثاني مكرراً في بطولة العالم للشطرنج الخاطف لفئة تحت 20 عاماً، التي تستضيفها مدينة العين الإماراتية، بمشاركة نحو 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة.



وذكرت وزارة الرياضة والشباب في صفحتها على فيسبوك اليوم الجمعة، أن فندي جمع 9.5 نقاط من أصل 13 جولة، متساوياً بالنقاط مع صاحبي المركزين الثاني والثالث، قبل أن يحل رابعاً في الترتيب النهائي وفق نظام كسر التعادل، محرزاً لقب أفضل لاعب عربي في البطولة.



وقدم فندي مستويات فنية مميزة على مدار المنافسات، مؤكداً حضوره بين أبرز المواهب الشابة على الساحة الدولية، كما رفع تصنيفه الدولي بنحو 44 نقطة وفق نظام «إيلو».



وكان فندي قد أحرز مؤخراً الميدالية الفضية في منافسات الشطرنج الكلاسيكي ضمن بطولة آسيا للفئات العمرية، التي أقيمت في مدينة أحمد آباد الهندية، ليواصل حضوره المميز في المحافل القارية والدولية.



ويستعد فندي لخوض تحدٍّ قاري جديد مع منتخب سوريا للرجال، من خلال المشاركة في منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 18 تشرين الثاني الجاري.

