باسل حوش.. مسيرة تجمع التدريب والتحكيم والإنجاز في القوة البدنية

دمشق-سانا‏

يجمع باسل حوش بين ممارسة رياضة القوة البدنية والتدريب والتحكيم، محققاً نتائج متميزة في ‏البطولات المحلية والعربية، ومكرساً خبرته لتأهيل لاعبين وحكام ومدربين، رغم بدايته المتأخرة ‏في ممارسة هذه الرياضة.‏

وأوضح حوش في تصريح لـ سانا أن بداياته الرياضية كانت في سن الخامسة عشرة، من خلال ‏ممارسة رمي القرص والرمح في البطولات المدرسية، قبل أن ينتقل في سن العشرين إلى ‏رياضات المصارعة الصينية والملاكمة والجودو، بهدف الحفاظ على لياقته البدنية، فيما بدأ ‏رحلته الجدية في القوة البدنية بعمر 58 عاماً، بإشراف المدربين أيمن طحان وبطل العالم عمر ‏المصري.‏

وعلى صعيد الإنجازات، أحرز حوش عدة مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية، كان أبرزها ‏ثلاث ميداليات في بطولة عام 2026 بواقع ذهبيتين وفضية، كما حقق ثلاث ذهبيات وفضية ‏في بطولة العرب بلبنان عام 2023، ونال لقب بطل الأبطال في كأس غرب آسيا بقطر عام ‌‏2025، محققاً خمس ذهبيات.‏

وفي المجال التحكيمي، يشغل حوش منصب رئيس اللجنة الفنية للقوة البدنية في محافظة ‏دمشق، وشارك حكماً رئيسياً في 45 بطولة، كما يسهم في تأهيل الحكام والمدربين من خلال ‏المحاضرات والدورات المتخصصة، ويحرص على متابعة التحديثات التي تطرأ على نظام ‏التحكيم الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، والعمل على تطبيقها محلياً.‏

ويشرف حوش حالياً على تدريب سبعة لاعبين ولاعبات، واضعاً خبرته في خدمة تطوير اللعبة ‏وإعداد أبطال جدد، في مسيرة تؤكد أن الطموح والإرادة لا يرتبطان بعمر معين.‏