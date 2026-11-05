باسل حوش.. مسيرة تجمع التدريب والتحكيم والإنجاز في القوة البدنية

دمشق-سانا
يجمع باسل حوش بين ممارسة رياضة القوة البدنية والتدريب والتحكيم، محققاً نتائج متميزة في البطولات المحلية والعربية، ومكرساً خبرته لتأهيل لاعبين وحكام ومدربين، رغم بدايته المتأخرة في ممارسة هذه الرياضة.
وأوضح حوش في تصريح لـ سانا أن بداياته الرياضية كانت في سن الخامسة عشرة، من خلال ممارسة رمي القرص والرمح في البطولات المدرسية، قبل أن ينتقل في سن العشرين إلى رياضات المصارعة الصينية والملاكمة والجودو، بهدف الحفاظ على لياقته البدنية، فيما بدأ رحلته الجدية في القوة البدنية بعمر 58 عاماً، بإشراف المدربين أيمن طحان وبطل العالم عمر المصري.
وعلى صعيد الإنجازات، أحرز حوش عدة مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية، كان أبرزها ثلاث ميداليات في بطولة عام 2026 بواقع ذهبيتين وفضية، كما حقق ثلاث ذهبيات وفضية في بطولة العرب بلبنان عام 2023، ونال لقب بطل الأبطال في كأس غرب آسيا بقطر عام 2025، محققاً خمس ذهبيات.
وفي المجال التحكيمي، يشغل حوش منصب رئيس اللجنة الفنية للقوة البدنية في محافظة دمشق، وشارك حكماً رئيسياً في 45 بطولة، كما يسهم في تأهيل الحكام والمدربين من خلال المحاضرات والدورات المتخصصة، ويحرص على متابعة التحديثات التي تطرأ على نظام التحكيم الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، والعمل على تطبيقها محلياً.
ويشرف حوش حالياً على تدريب سبعة لاعبين ولاعبات، واضعاً خبرته في خدمة تطوير اللعبة وإعداد أبطال جدد، في مسيرة تؤكد أن الطموح والإرادة لا يرتبطان بعمر معين.