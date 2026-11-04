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برشلونة يعلن إصابة رودري وغيابه عن مباراة أتليتيكو مدريد

35689ea1 c3b3 4b6a b710 برشلونة يعلن إصابة رودري وغيابه عن مباراة أتليتيكو مدريد
لاعب برشلونة اللإسباني رودري- وكالةAFP

مدريد -سانا

أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء إصابة لاعب وسطه رودري في الفخذ اليمنى، دون تحديد مدّة غيابه عن الملاعب.

وأكد برشلونة في بيان له: إن رودري خضع لفحوصات طبية أكدت تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، وسيغيب عن مباراة الأحد المقبل أمام أتليتيكو مدريد، وستعتمد مدة تعافيه على تطور الإصابة.

وكان رودري استُبدل بين الشوطين خلال فوز برشلونة على أستون فيلا الإنكليزي (3-0) أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتشير التقديرات إلى أن غياب رودري قد يصل إلى شهر، ما سيحرمه من المشاركة مع منتخب إسبانيا في مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام منتخبي التشيك وإنكلترا الشهر الجاري.

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