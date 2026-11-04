ريباكينا تدخل نهائيات محترفات التنس لإنهاء الموسم في الصدارة ‏

واشنطن-سانا

تدخل الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة أولى عالمياً، منافسات بطولة نهائيات ‏محترفات التنس ضمن المجموعة الأولى بحسب قرعة البطولة إلى جانب الأمريكية ‏كوكو غوف ومواطنتها جيسيكا بيغولا والتشيكية ليندا نوسكوفا.‏

وضمت المجموعة الثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا والروسية ميرا أندرييفا ‏والأوكرانية إيلينا سفيتولينا والتشيكية كارولينا موخوفا.‏

وتسعى ريباكينا إلى إنهاء الموسم بأفضل نتيجة، والدفاع عن مكانتها في صدارة ‏التصنيف العالمي، فيما تطمح سابالينكا إلى استعادة المركز الأول، في حين تتنافس ‏بقية اللاعبات على لقب البطولة الختامية للموسم.‏

ووفقاً للموقع الرسمي لرابطة محترفات التنس ‏WTA، تقام البطولة خلال الفترة من ‏الثامن إلى الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أفضل ثماني لاعبات في ‏الموسم، وتتأهل اللاعبتان صاحبتا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ‏نصف النهائي.‏