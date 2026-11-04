ريباكينا تدخل نهائيات محترفات التنس لإنهاء الموسم في الصدارة ‏

واشنطن-سانا
تدخل الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة أولى عالمياً، منافسات بطولة نهائيات محترفات التنس ضمن المجموعة الأولى بحسب قرعة البطولة إلى جانب الأمريكية كوكو غوف ومواطنتها جيسيكا بيغولا والتشيكية ليندا نوسكوفا.
وضمت المجموعة الثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا والروسية ميرا أندرييفا والأوكرانية إيلينا سفيتولينا والتشيكية كارولينا موخوفا.
وتسعى ريباكينا إلى إنهاء الموسم بأفضل نتيجة، والدفاع عن مكانتها في صدارة التصنيف العالمي، فيما تطمح سابالينكا إلى استعادة المركز الأول، في حين تتنافس بقية اللاعبات على لقب البطولة الختامية للموسم.
ووفقاً للموقع الرسمي لرابطة محترفات التنس WTA، تقام البطولة خلال الفترة من الثامن إلى الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أفضل ثماني لاعبات في الموسم، وتتأهل اللاعبتان صاحبتا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.