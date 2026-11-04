باريس سان جيرمان يكتسح فياريال وبرشلونة يتجاوز أستون فيلا في دوري الأبطال

عواصم-سانا
حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً عريضاً على مضيفه فياريال الإسباني بستة أهداف دون مقابل، فيما استعاد برشلونة الإسباني نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه أستون فيلا الإنكليزي بثلاثة أهداف دون رد، في أبرز مباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
باريس سان جيرمان يمطر شباك فياريال
وفرض باريس سان جيرمان أفضليته على مضيفه منذ الدقائق الأولى، وافتتح جواو نيفيز التسجيل في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف ديزيريه دويه وسيني مايولو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 12 و13، ثم عزز فابيان رويز تقدم فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة 17.
وعاد رويز ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 50، قبل أن يختتم ديفيد بولي السداسية في الدقيقة 78.
برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات
وفي مواجهة أخرى، افتتح لامين يامال التسجيل لبرشلونة في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز البرازيلي رافينيا تقدم الفريق بهدفين في الدقيقتين 52 و64، ليحسم المواجهة بثلاثية نظيفة ويعود إلى طريق الانتصارات في البطولة.
نتائج مباريات أمس الثلاثاء
وشهدت مباريات أمس، فوز بايرن ميونيخ الألماني على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين دون رد، وإنتر ميلان الإيطالي على فينورد الهولندي بثلاثة أهداف دون مقابل، ومانشستر يونايتد الإنكليزي على روما الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وغلطة سراي التركي على شتوتغارت الألماني بهدفين دون رد، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي على شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف دون مقابل، ولاسك النمساوي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بأربعة أهداف دون رد، فيما تعادل بودو غليمت النرويجي مع ليل الفرنسي دون أهداف.
مواجهات اليوم الأربعاء
وتتواصل منافسات الجولة اليوم الأربعاء، إذ يلتقي ريال مدريد الإسباني مع مضيفه أيك أثينا اليوناني، وليفربول الإنكليزي مع مضيفه فنربخشة التركي، عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دمشق، فيما تقام بقية المباريات عند الساعة الحادية عشرة مساءً، وأبرزها مواجهة لايبزيغ الألماني مع مانشستر سيتي الإنكليزي، وسلافيا براغ التشيكي مع أرسنال الإنكليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني مع ريال بيتيس الإسباني، وبورتو البرتغالي مع نابولي الإيطالي.