باريس سان جيرمان يكتسح فياريال وبرشلونة يتجاوز أستون فيلا في دوري الأبطال

عواصم-سانا

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً عريضاً على مضيفه فياريال الإسباني بستة أهداف دون مقابل، فيما استعاد ‏برشلونة الإسباني نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه أستون فيلا الإنكليزي بثلاثة أهداف دون رد، في أبرز مباريات ‏اليوم الأول من الجولة الرابعة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.‏

باريس سان جيرمان يمطر شباك فياريال

وفرض باريس سان جيرمان أفضليته على مضيفه منذ الدقائق الأولى، وافتتح جواو نيفيز التسجيل في الدقيقة التاسعة، ‏قبل أن يضيف ديزيريه دويه وسيني مايولو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 12 و13، ثم عزز فابيان رويز تقدم ‏فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة 17.‏

وعاد رويز ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 50، قبل أن يختتم ديفيد بولي السداسية في الدقيقة ‌‏78.‏

برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات

وفي مواجهة أخرى، افتتح لامين يامال التسجيل لبرشلونة في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز البرازيلي رافينيا تقدم ‏الفريق بهدفين في الدقيقتين 52 و64، ليحسم المواجهة بثلاثية نظيفة ويعود إلى طريق الانتصارات في البطولة.‏

نتائج مباريات أمس الثلاثاء

وشهدت مباريات أمس، فوز بايرن ميونيخ الألماني على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين دون رد، وإنتر ميلان الإيطالي ‏على فينورد الهولندي بثلاثة أهداف دون مقابل، ومانشستر يونايتد الإنكليزي على روما الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل ‏هدفين، وغلطة سراي التركي على شتوتغارت الألماني بهدفين دون رد، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي على شاختار ‏دونيتسك الأوكراني بهدف دون مقابل، ولاسك النمساوي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بأربعة أهداف دون رد، فيما ‏تعادل بودو غليمت النرويجي مع ليل الفرنسي دون أهداف.‏

مواجهات اليوم الأربعاء

وتتواصل منافسات الجولة اليوم الأربعاء، إذ يلتقي ريال مدريد الإسباني مع مضيفه أيك أثينا اليوناني، وليفربول ‏الإنكليزي مع مضيفه فنربخشة التركي، عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دمشق، فيما تقام بقية المباريات عند ‏الساعة الحادية عشرة مساءً، وأبرزها مواجهة لايبزيغ الألماني مع مانشستر سيتي الإنكليزي، وسلافيا براغ التشيكي مع ‏أرسنال الإنكليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني مع ريال بيتيس الإسباني، وبورتو البرتغالي مع نابولي الإيطالي.‏