مواجهات قوية تشهدها الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم

عواصم-سانا
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء إلى مجموعة من المواجهات القوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وفي أبرز مباريات الجولة، يستضيف برشلونة الإسباني فريق أستون فيلا الإنكليزي على ملعب كامب نو، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دمشق، فيما يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع بايرن ميونيخ الألماني في قمة كروية على ملعب الرياض إيرمتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، بالتوقيت ذاته.
وفي التوقيت نفسه، يواجه مانشستر يونايتد الإنكليزي ضيفه روما الإيطالي على ملعب أولد ترافورد، فيما يستضيف فياريال الإسباني فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب لا سيراميكا في إسبانيا، ويلتقي فاينورد الهولندي مع إنتر ميلان الإيطالي على ملعب دي كويب بمدينة روتردام الهولندية.
كما يستضيف بودو غليمت النرويجي فريق ليل الفرنسي على ملعب أسبميرا، فيما يواجه لاسك النمساوي ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على ملعب رايفايزن أرينا.
وتُفتتح مباريات الجولة عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت دمشق، بلقاء غلطة سراي التركي مع شتوتغارت الألماني، فيما يلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
وتُستكمل منافسات الجولة يوم غد الأربعاء، بمجموعة من المواجهات المرتقبة، أبرزها لقاء ريال مدريد وليفربول، ومانشستر سيتي وأرسنال.
ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على أستون فيلا صاحب المركز الثاني، فيما يحل ليفربول ثالثاً، وريال مدريد رابعاً، وريال بيتيس خامساً.