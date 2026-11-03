مواجهات قوية تشهدها الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم

عواصم-سانا‏

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء إلى مجموعة من المواجهات ‏القوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.‏

وفي أبرز مباريات الجولة، يستضيف برشلونة الإسباني فريق أستون فيلا الإنكليزي ‏على ملعب كامب نو، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دمشق، فيما يلتقي ‏أتلتيكو مدريد الإسباني مع بايرن ميونيخ الألماني في قمة كروية على ملعب الرياض ‏إيرمتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، بالتوقيت ذاته.‏

وفي التوقيت نفسه، يواجه مانشستر يونايتد الإنكليزي ضيفه روما الإيطالي على ملعب ‏أولد ترافورد، فيما يستضيف فياريال الإسباني فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ‏ملعب لا سيراميكا في إسبانيا، ويلتقي فاينورد الهولندي مع إنتر ميلان الإيطالي على ‏ملعب دي كويب بمدينة روتردام الهولندية.‏

كما يستضيف بودو غليمت النرويجي فريق ليل الفرنسي على ملعب أسبميرا، فيما ‏يواجه لاسك النمساوي ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على ملعب رايفايزن أرينا.‏

وتُفتتح مباريات الجولة عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت دمشق، بلقاء ‏غلطة سراي التركي مع شتوتغارت الألماني، فيما يلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني مع ‏سبورتينغ لشبونة البرتغالي.‏

وتُستكمل منافسات الجولة يوم غد الأربعاء، بمجموعة من المواجهات المرتقبة، أبرزها ‏لقاء ريال مدريد وليفربول، ومانشستر سيتي وأرسنال.‏

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، متقدماً ‏بفارق الأهداف على أستون فيلا صاحب المركز الثاني، فيما يحل ليفربول ثالثاً، ‏وريال مدريد رابعاً، وريال بيتيس خامساً.‏