خيتافي يقلب تأخره أمام إشبيلية إلى فوز بثلاثية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

قلب خيتافي تأخره أمام ضيفه إشبيلية إلى فوز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح إشبيلية التسجيل عبر كيكي سالاس في الدقيقة 19، قبل أن يدرك أنيس أونال التعادل لخيتافي في الدقيقة 68، ثم أضاف مارتن ساتريانو الهدف الثاني في الدقيقة 73، واختتم أوريول مانغالا الثلاثية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع خيتافي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 17 نقطة في المركز السادس.