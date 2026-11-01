الأحد 1 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الروسية شنايدر تتوج بلقب بطولة طوكيو للتنس ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الروسية شنايدر تتوج بلقب بطولة طوكيو للتنس ‏

شنايدر الروسية شنايدر تتوج بلقب بطولة طوكيو للتنس ‏
اللاعبة الروسية ديانا شنايدر تتوج بلقب بطولة طوكيو للتنس ‏

طوكيو-سانا ‏

توّجت اللاعبة الروسية ديانا شنايدر بلقب بطولة ‌‏/بان باسيفيك/ المفتوحة للتنس في العاصمة ‏اليابانية طوكيو، عقب فوزها اليوم الأحد على ‏الكندية ليلى فرنانديز في المباراة النهائية بنتيجة ‏مجموعتين لمجموعة واحدة بواقع /6-4/ و/5-7/ ‏و/6-2/.‏

وذكرت وكالة رويترز أن شنايدر 22 عاماً تمكنت ‏من حسم المجموعة الأولى لصالحها قبل أن تخسر ‏الثانية، وتستعيد توازنها في المجموعة الحاسمة ‏لتنهي اللقاء الصعب لصالحها في ساعتين و18 ‏دقيقة محققةً انتصارها السادس على التوالي في ‏المباريات النهائية لبطولات اتحاد اللاعبات ‏المحترفات.‏

ويعد هذا التتويج الأول لشنايدر هذا الموسم برفقة ‏طاقمها التدريبي الجديد.‏

الإسباني آرنو بويتينويغ مدرباً لمنتخب سوريا لكرة القدم للشباب
‏”سينيسي” بديلاً لـ “باليردي” في قائمة الأرجنتين المشاركة بكأس العالم 2026‏
رقم سوري جديد في ألعاب القوى بالبطولة العربية للناشئين
ملعب “مكسيكو سيتي” يستعد لدخول التاريخ باستضافة ‏افتتاح مونديال 2026 غداً
منتخبا حلب ودرعا يلتقيان اليوم في نهائي بطولة كرة القدم المصغرة الأولى
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك