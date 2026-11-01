الروسية شنايدر تتوج بلقب بطولة طوكيو للتنس ‏

طوكيو-سانا
توّجت اللاعبة الروسية ديانا شنايدر بلقب بطولة /بان باسيفيك/ المفتوحة للتنس في العاصمة اليابانية طوكيو، عقب فوزها اليوم الأحد على الكندية ليلى فرنانديز في المباراة النهائية بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة بواقع /6-4/ و/5-7/ و/6-2/.
وذكرت وكالة رويترز أن شنايدر 22 عاماً تمكنت من حسم المجموعة الأولى لصالحها قبل أن تخسر الثانية، وتستعيد توازنها في المجموعة الحاسمة لتنهي اللقاء الصعب لصالحها في ساعتين و18 دقيقة محققةً انتصارها السادس على التوالي في المباريات النهائية لبطولات اتحاد اللاعبات المحترفات.
ويعد هذا التتويج الأول لشنايدر هذا الموسم برفقة طاقمها التدريبي الجديد.