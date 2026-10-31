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روما يواصل عروضه القوية في الدوري الإيطالي ويهزم أودينيزي بخماسية

photo 2026 10 31 22 18 42 روما يواصل عروضه القوية في الدوري الإيطالي ويهزم أودينيزي بخماسية
واصل روما عروضه القوية في الدوري الإيطالي وهزم أودينيزي بخماسية

روما-سانا

واصل روما عروضه القوية في الدوري الإيطالي وحقق فوزاً جديداً جاء على حساب مضيفه أودينيزي بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.

بدأ روما المباراة بقوة، ونجح برايان كريستانتي في افتتاح التسجيل بالدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف رودريغو مورا الهدف الثاني في الدقيقة 31، وعزز دونيل مالين تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 33، ثم أضاف إيفان نديكا الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، حاول أودينيزي العودة إلى المباراة، ونجح نيكولو زانيولو في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50، قبل أن يضيف ماتيو بالما الهدف الثاني في الدقيقة 78، لكن روما حسم اللقاء بتسجيل الهدف الخامس عبر دانييلي جبلاردي في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة رفع روما رصيده إلى 24 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان المتصدر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 5 نقاط، ليستمر في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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