السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: الإسباني كارلوس ألكاراز يبلغ نهائي بطولة فيينا للتنس
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الإسباني كارلوس ألكاراز يبلغ نهائي بطولة فيينا للتنس

HOGO4PKODFLDBL5PUF5VGPFC5M الإسباني كارلوس ألكاراز يبلغ نهائي بطولة فيينا للتنس
الإسباني كارلوس ألكاراز يتأهل إلى نهائي بطولة فيينا للتنس بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف بمجموعتين دون رد- فيينا-رويترز

فيينا-سانا

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى نهائي بطولة فيينا للتنس، بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف بمجموعتين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور نصف النهائي.

ونجح ألكاراز في حسم المجموعة الأولى بنتيجة (6-4)، والثانية بنتيجة (7-6)، بعد الاحتكام إلى شوط كسر التعادل.

ووفقاً لصحيفة «AS» الإسبانية، بلغ ألكاراز النهائي السابع والثلاثين في مسيرته الاحترافية، والخامس خلال العام الحالي، كما حقق انتصاره السابع على ميدفيديف في عشر مواجهات جمعتهما.

وينتظر اللاعب الإسباني في النهائي الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف والأسترالي أليكس دي مينور، والمقررة اليوم السبت ضمن الدور نصف نهائي.

كريستال بالاس يستهل مشواره في دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز على دينامو كييف
بسبب خوليان ألفاريز.. الاتحاد الإسباني يغرم برشلونة بـ 602 يورو ‏
بمناسبة التحرير.. مهرجان رياضي لألعاب القوى
شتوتغارت يتعثر أمام هامبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم
منتخب سوريا لكرة السلة للرجال يلاقي نظيره اللبناني غداً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك