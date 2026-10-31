الإسباني كارلوس ألكاراز يبلغ نهائي بطولة فيينا للتنس

فيينا-سانا

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى نهائي بطولة فيينا للتنس، بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف بمجموعتين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور نصف النهائي.

ونجح ألكاراز في حسم المجموعة الأولى بنتيجة (6-4)، والثانية بنتيجة (7-6)، بعد الاحتكام إلى شوط كسر التعادل.

ووفقاً لصحيفة «AS» الإسبانية، بلغ ألكاراز النهائي السابع والثلاثين في مسيرته الاحترافية، والخامس خلال العام الحالي، كما حقق انتصاره السابع على ميدفيديف في عشر مواجهات جمعتهما.

وينتظر اللاعب الإسباني في النهائي الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف والأسترالي أليكس دي مينور، والمقررة اليوم السبت ضمن الدور نصف نهائي.