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أتلتيكو مدريد يفوز على ليفانتي ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً

AFP 20261031 D4ZP9KM v1 MidRes FblEspLigaLevanteAtletico أتلتيكو مدريد يفوز على ليفانتي ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً
مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي- فالنسيا- فرانس برس

فالنسيا-سانا

فاز أتلتيكو مدريد اليوم السبت على مضيفه ليفانتي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أليخاندرو غريمالدو التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة (36)، قبل أن يضيف جوليانو سيميوني الهدف الثاني في الدقيقة (62).

وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 10 نقاط.

ووفقاً للموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني (ليغا)، يعد هذا الفوز الأول لأتلتيكو مدريد على ملعب ليفانتي في منافسات الدوري منذ عام 2020.

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