ماركيز يتصدر التجارب الحرة لسباق جائزة ماليزيا الكبرى

كوالالمبور-سانا



تصدر المتسابق الإسباني مارك ماركيز من فريق دوكاتي وصاحب صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي) التجارب الحرة لسباق جائزة ماليزيا الكبرى المقامة على حلبة سيبانغ، رغم تعرضه لسقوط مبكر.



وذكرت رويترز أن ماركيز تجاوز أثر السقوط ليحقق أسرع زمن للفة وقدره دقيقة واحدة و57 ثانية، متفوقاً بفارق 0.109 ثانية على شقيقه ومنافسه أليكس ماركيز، ليضمن بذلك التأهل المباشر إلى الحصة التأهيلية الثانية المقررة يوم غد السبت.



وفي المقابل واجه منافسه المباشر على اللقب خورخي مارتين متسابق فريق أبريليا صعوبات بالغة جراء إصابة سابقة بكسر في المعصم تعرض لها في جائزة أستراليا الكبرى، حيث اكتفى بخوض ثلاث لفات فقط قبل أن يقرر فريقه إيقاف مشاركته في التجارب، لمنحه الوقت الكافي للتعافي وتجنب المخاطرة وصيانة جاهزيته للحصص القادمة.



ويتصدر مارك ماركيز الترتيب العام لبطولة العالم بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه مارتين، ما يعزز فرصه في توسيع الفارق خلال جولة ماليزيا الحالية.