بايرن ميونيخ يواجه دورتموند في قمة الدوري الألماني السبت المقبل

برلين-سانا

يستضيف بايرن ميونيخ غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية على اعتبار أنها تجمع بين صاحبي المركزين الأول والثاني، بعدما تساوى الفريقان برصيد 17 نقطة لكل منهما عقب مرور سبع جولات من المسابقة.

ويتطلع بايرن إلى استغلال عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والانفراد بالقمة، في حين يأمل دورتموند في مواصلة نتائجه الإيجابية والخروج بنتيجة تعزّز موقعه للمنافسة على لقب البطولة.

ويدخل بايرن المباراة بعدما استعاد نغمة الانتصارات في الدوري بفوزه على فرايبورغ 3 – 1، وهو مرشح لحسم اللقاء لامتلاكه مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، يتقدمهم المهاجم الإنكليزي هاري كين، المتوَّج مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب.

في المقابل، يخوض دورتموند المواجهة بعدما حقق سلسلة من النتائج الإيجابية؛ إذ تغلب على فيردر بريمن 3 – 2 في كأس ألمانيا، وفاز على آينتراخت فرانكفورت 1 – صفر في الدوري، كما حقق انتصاراً بنتيجة 2 – 1 على صباح الأذرني في دوري أبطال أوروبا.

وتشير المواجهات التاريخية إلى أفضلية واضحة لبايرن، الذي حقق 56 انتصاراً مقابل 26 فوزاً لدورتموند، في حين انتهت 32 مباراة بالتعادل، خلال 114 مواجهة بين الفريقين.