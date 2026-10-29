ريباكينا تبلغ ربع نهائي بطولة طوكيو وتضمن صدارة التصنيف العالمي بنهاية الموسم

طوكيو-سانا



تأهلت الكازاخية إيلينا ريباكينا إلى الدور ربع النهائي من بطولة طوكيو للتنس، بعد فوزها على مواطنتها يوليا بوتينتسيفا بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-3.



ووفقاً لوكالة رويترز، أصبحت ريباكينا أول لاعبة من كازاخستان تضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس، محققة إنجازاً تاريخياً في مسيرتها الاحترافية.



وتواجه ريباكينا في الدور ربع النهائي الكندية ليلى فرنانديز، في إعادة لنهائي بطولة نينغبو الذي جمع اللاعبتين الأسبوع الماضي، وانتهى بفوز الكازاخية وتتويجها باللقب.



وتسعى ريباكينا إلى مواصلة نتائجها الإيجابية في بطولة طوكيو، قبل التوجه إلى البطولة الختامية لموسم رابطة محترفات التنس، المقررة بين 8 و15 تشرين الثاني المقبل، والتي تجمع أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم.