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كاديلاك يمدد عقد سيرجيو بيريز حتى 2029

photo 2026 10 29 09 07 28 كاديلاك يمدد عقد سيرجيو بيريز حتى 2029
سيرجيو بيريز سائق كاديلاك خلال عرض سباقات فورمولا 1-رويترز

واشنطن-سانا

أعلن فريق كاديلاك الأمريكي المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ‏تمديد عقد السائق المكسيكي سيرجيو بيريز حتى عام 2029.‏

ووفق وكالة رويترز جاء الإعلان قبل جائزة المكسيك الكبرى التي يستعد بيريز لخوض ‏مشاركته رقم 300 في ⁠سباقات فورمولا 1، على أرضه و بين جماهيره في مكسيكو سيتي.‏

وانضم بيريز/36/ عاماً، الفائز بستة سباقات جائزة كبرى، إلى كاديلاك هذا العام في ‏موسمه الأول في منافسات فورمولا 1. ‏

وشارك بيريز في سباقات فورمولا ⁠1 منذ عام 2011، واحتل المركز الثالث في بطولة ‏السائقين عام 2022، قبل ⁠أن يتقدم إلى المركز الثاني خلف زميله ماكس فرستابن في عام ‌‏2023 عندما كان مع رد بول.‏

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