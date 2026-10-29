كاديلاك يمدد عقد سيرجيو بيريز حتى 2029

واشنطن-سانا

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أعلن فريق كاديلاك الأمريكي المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ‏تمديد عقد السائق المكسيكي سيرجيو بيريز حتى عام 2029.‏

ووفق وكالة رويترز جاء الإعلان قبل جائزة المكسيك الكبرى التي يستعد بيريز لخوض ‏مشاركته رقم 300 في ⁠سباقات فورمولا 1، على أرضه و بين جماهيره في مكسيكو سيتي.‏

وانضم بيريز/36/ عاماً، الفائز بستة سباقات جائزة كبرى، إلى كاديلاك هذا العام في ‏موسمه الأول في منافسات فورمولا 1. ‏

وشارك بيريز في سباقات فورمولا ⁠1 منذ عام 2011، واحتل المركز الثالث في بطولة ‏السائقين عام 2022، قبل ⁠أن يتقدم إلى المركز الثاني خلف زميله ماكس فرستابن في عام ‌‏2023 عندما كان مع رد بول.‏