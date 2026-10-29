كاديلاك يمدد عقد سيرجيو بيريز حتى 2029

واشنطن-سانا
أعلن فريق كاديلاك الأمريكي المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات تمديد عقد السائق المكسيكي سيرجيو بيريز حتى عام 2029.
ووفق وكالة رويترز جاء الإعلان قبل جائزة المكسيك الكبرى التي يستعد بيريز لخوض مشاركته رقم 300 في سباقات فورمولا 1، على أرضه و بين جماهيره في مكسيكو سيتي.
وانضم بيريز/36/ عاماً، الفائز بستة سباقات جائزة كبرى، إلى كاديلاك هذا العام في موسمه الأول في منافسات فورمولا 1.
وشارك بيريز في سباقات فورمولا 1 منذ عام 2011، واحتل المركز الثالث في بطولة السائقين عام 2022، قبل أن يتقدم إلى المركز الثاني خلف زميله ماكس فرستابن في عام 2023 عندما كان مع رد بول.