الريان القطري يتجاوز مضيفه النهضة العماني في دوري أبطال آسيا

مسقط-سانا

واصل الريان القطري تألقه في دوري أبطال آسيا ال2 بكرة القدم، وحقق فوزه الثاني على حساب مضيفه النهضة العماني 4-1، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة.

ففي المواجهة التي أقيمت اليوم الأربعاء بدأ الريان المواجهة بقوة وتقدم في الدقيقة 9 عن طريق ويسلي ريبيرو، وبعد 10 دقائق، عزز يوسف أيمن تقدم الريان، وقلص النهضة الفارق في الدقيقة 59 عبر محمد الغافري، لكن الضيوف أعادوا فارق الهدفين في الدقيقة 65 بتسديدة عن طريق جابرييل بيريرا، واختتم إبراهيم الحسن التسجيل في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يتصدر الريان المجموعة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين أمام التعاون السعودي الذي يواجه الفيصلي الأردني ثالث الترتيب بثلاث نقاط في وقت لاحق اليوم ويتذيل النهضة الترتيب بنقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى، قلب الجزيرة الإماراتي تأخره بهدفين سجلهما عبد الوهاب الملود في الشوط الأول ليفوز 4-2 على المحرق بفضل مالكوم الذي سجل ثلاثية وبرونو كونسيساو الذي سجل الهدف الرابع.

وحقق نادي الكويت الكويتي انتصاره الثاني توالياً بفوزه على مضيفه ناساف الأوزبكي بهدف دون رد في منافسات المجموعة الأولى.