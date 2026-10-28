ديوكوفيتش يعود إلى بطولة بازل للتنس بعد غياب 15 عاماً

بازل-سانا
يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى منافسات بطولة بازل السويسرية للتنس، بعد غياب استمر 15 عاماً، عندما يواجه الفرنسي أوغو هومبيرت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الأول من البطولة المقامة على الملاعب الصلبة داخل الصالات.
ويسعى ديوكوفيتش إلى تحقيق بداية قوية في مشاركته والذهاب بعيداً في المنافسة على اللقب، فيما يتطلع هومبيرت إلى تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.
وذكر الموقع الرسمي لبطولة بازل أن هذه المشاركة هي الأولى لديوكوفيتش في البطولة منذ عام 2011، علماً أنه أحرز لقبها عام 2009، بعد فوزه على السويسري روجيه فيدرر في المباراة النهائية، قبل أن يبلغ النهائي مجدداً عام 2010، ويصل إلى الدور نصف النهائي عام 2011.
وتشهد منافسات اليوم عدداً من المواجهات في الدور الأول، أبرزها لقاء الألماني يانيك هانفمان ومواطنه يان لينارد شتروف، ومباراة السويسري ريمي برتولا والكندي دينيس شابوفالوف، إضافة إلى مواجهة الأمريكي تايلور فريتز والأسترالي رينكي هيجكاتا.
وبحسب الجدول الرسمي المنشور على الموقع الإلكتروني لبطولة بازل، تنطلق مباريات الدور الأول اليوم عند الثانية وعشر دقائق بعد الظهر بتوقيت دمشق، وتستمر حتى الثامنة مساءً، موعد ختام مواجهات هذا الدور.