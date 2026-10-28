ديوكوفيتش يعود إلى بطولة بازل للتنس بعد غياب 15 عاماً

بازل-سانا‏

يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى منافسات بطولة بازل السويسرية للتنس، بعد ‏غياب استمر 15 عاماً، عندما يواجه الفرنسي أوغو هومبيرت اليوم الأربعاء، ضمن ‏منافسات الدور الأول من البطولة المقامة على الملاعب الصلبة داخل الصالات.‏

ويسعى ديوكوفيتش إلى تحقيق بداية قوية في مشاركته والذهاب بعيداً في المنافسة ‏على اللقب، فيما يتطلع هومبيرت إلى تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ‏المقبل.‏

وذكر الموقع الرسمي لبطولة بازل أن هذه المشاركة هي الأولى لديوكوفيتش في ‏البطولة منذ عام 2011، علماً أنه أحرز لقبها عام 2009، بعد فوزه على السويسري ‏روجيه فيدرر في المباراة النهائية، قبل أن يبلغ النهائي مجدداً عام 2010، ويصل إلى ‏الدور نصف النهائي عام 2011.‏

وتشهد منافسات اليوم عدداً من المواجهات في الدور الأول، أبرزها لقاء الألماني يانيك ‏هانفمان ومواطنه يان لينارد شتروف، ومباراة السويسري ريمي برتولا والكندي دينيس ‏شابوفالوف، إضافة إلى مواجهة الأمريكي تايلور فريتز والأسترالي رينكي هيجكاتا.‏

وبحسب الجدول الرسمي المنشور على الموقع الإلكتروني لبطولة بازل، تنطلق ‏مباريات الدور الأول اليوم عند الثانية وعشر دقائق بعد الظهر بتوقيت دمشق، وتستمر ‏حتى الثامنة مساءً، موعد ختام مواجهات هذا الدور.‏

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