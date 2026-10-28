إسبانيول الإسباني يعلن إقالة مدربه مانولو جونزاليس ‏

مدريد-سانا

أعلن نادي إسبانيول الإسباني إقالة مدربه مانولو جونزاليس عقب خروج الفريق من ‏منافسات كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة بنتيجة 4-3 أمام فريق سيستاو ريفر الذي يلعب ‏بالدرجة الرابعة.‏

ووفقاً لرويترز فإن جونزاليس، الذي تم تعيينه ‌في ⁠آذار 2024، قاد إسبانيول للصعود ‏إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في غضون أشهر من توليه المسؤولية، ثم حافظ على ‏بقاء النادي في دوري الأضواء خلال الموسمين التاليين.‏

ويعاني إسبانيول من تراجع في المستوى في عام 2026، حيث خسر خمس مباريات من ‏أصل ⁠آخر ست مباريات ما أدى إلى تراجع ترتيبه إلى المركز الثامن عشر برصيد 8 ‏نقاط.‏