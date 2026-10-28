إسبانيول الإسباني يعلن إقالة مدربه مانولو جونزاليس ‏

مدريد-سانا
أعلن نادي إسبانيول الإسباني إقالة مدربه مانولو جونزاليس عقب خروج الفريق من منافسات كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة بنتيجة 4-3 أمام فريق سيستاو ريفر الذي يلعب بالدرجة الرابعة.
ووفقاً لرويترز فإن جونزاليس، الذي تم تعيينه في آذار 2024، قاد إسبانيول للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في غضون أشهر من توليه المسؤولية، ثم حافظ على بقاء النادي في دوري الأضواء خلال الموسمين التاليين.
ويعاني إسبانيول من تراجع في المستوى في عام 2026، حيث خسر خمس مباريات من أصل آخر ست مباريات ما أدى إلى تراجع ترتيبه إلى المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.