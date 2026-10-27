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الاتحاد الدولي للسيارات يعلن تأجيل بطولة «إكستريم إتش» في السعودية إلى 2027

photo 2026 10 27 21 35 49 الاتحاد الدولي للسيارات يعلن تأجيل بطولة «إكستريم إتش» في السعودية إلى 2027
سيارة رياضية

الرياض-سانا

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الثلاثاء تأجيل النسخة الثانية من كأس العالم «إكستريم إتش» لسباقات السيارات العاملة بالهيدروجين على الطرق الوعرة إلى عام 2027، بعدما كان من المقرر إقامتها في السعودية بين 29 و31 تشرين الأول الجاري.

ووفقاً لوكالة رويترز، أرجع الاتحاد الدولي للسيارات والجهة المنظمة قرار التأجيل إلى تحديات لوجستية حالت دون استكمال الاستعدادات اللازمة لإقامة البطولة بالشكل المطلوب، مؤكدين مواصلة العمل مع الشركاء السعوديين لتنظيمها في عام 2027، على أن يُعلن عن الموعد الجديد لاحقاً.

وتُعدّ «إكستريم إتش» الجيل الجديد من سلسلة «إكستريم إي» لسباقات السيارات الكهربائية بالكامل، التي لم تعد تُقام حالياً، فيما تعتمد البطولة الجديدة على سيارات تعمل بالهيدروجين وتخوض سباقات على الطرق الوعرة.

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