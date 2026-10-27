كفاراتسخيليا يجري جراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي

باريس-سانا

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء أن ‌نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا خضع بنجاح لعملية جراحية في الدوحة، لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، وذلك بعد ⁠يوم واحد من حلوله سادساً في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بالتواء في الركبة اليمنى خلال فوز باريس سان جيرمان 4-2 ‌على ⁠برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، واضطر إلى مغادرة الملعب بمساعدة زملائه.

وقال النادي الفرنسي في بيان: “سيبدأ اللاعب الآن مرحلة إعادة التأهيل”.

وعادةً ما تستلزم ⁠إصابات الرباط الصليبي الأمامي فترة غياب لا تقل عن ⁠ستة أشهر، ما يضع كفاراتسخيليا أمام سباق مع الزمن للعودة إلى الملاعب.