كفاراتسخيليا يجري جراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي

باريس-سانا
أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء أن نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا خضع بنجاح لعملية جراحية في الدوحة، لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، وذلك بعد يوم واحد من حلوله سادساً في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2026.
وأصيب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بالتواء في الركبة اليمنى خلال فوز باريس سان جيرمان 4-2 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، واضطر إلى مغادرة الملعب بمساعدة زملائه.
وقال النادي الفرنسي في بيان: “سيبدأ اللاعب الآن مرحلة إعادة التأهيل”.
وعادةً ما تستلزم إصابات الرباط الصليبي الأمامي فترة غياب لا تقل عن ستة أشهر، ما يضع كفاراتسخيليا أمام سباق مع الزمن للعودة إلى الملاعب.