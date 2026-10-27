فيسيل كوبي الياباني يحقق فوزه الثالث توالياً في دوري أبطال آسيا للنخبة

سيؤول-سانا

حقق فريق فيسيل كوبي الياباني فوزه الثالث على التوالي في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم لمنطقة الشرق، بفوزه على مضيفه ديغون الكوري الجنوبي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع كوماتسو عند الدقيقة 83، ليقود فريقه لحصد العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة.

وفي بقية المباريات تغلب كيوتو سانغا الياباني على ضيفه نيوكاسل جتس الأسترالي 5-2.

وسجل كونغ آن هانوي الفيتنامي انتصاره الأول في مرحلة الدوري بالفوز على مضيفه شنغهاي بورت الصيني 3-2.

وسقط بيجين غوان الصيني في فخ التعادل بهدفين لمثلهما مع ضيفه جيونبوك الكوري الجنوبي.