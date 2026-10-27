ألكاراز وبول يتأهلان إلى الدور الثاني من بطولة فيينا للتنس

فيينا-سانا
تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز والأمريكي تومي بول إلى الدور الثاني من بطولة فيينا المفتوحة للتنس، بعد فوزهما اليوم الثلاثاء في الدور الأول من البطولة المقامة في العاصمة النمساوية.
وفاز ألكاراز على الروسي كارين خاشانوف بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و7-6، ليحجز مقعده في الدور المقبل.
بدوره، تغلّب بول على الروسي أندريه روبليف بمجموعتين دون مقابل، بواقع 7-5 و6-2، ليواصل مشواره في البطولة.
وتندرج البطولة ضمن فئة 500 نقطة في جولة رابطة محترفي التنس، وتستمر منافساتها حتى الأول من تشرين الثاني المقبل.