ألكاراز وبول يتأهلان إلى الدور الثاني من بطولة فيينا للتنس

فيينا-سانا‏

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز والأمريكي تومي بول إلى الدور الثاني من ‏بطولة فيينا المفتوحة للتنس، بعد فوزهما اليوم الثلاثاء في الدور الأول من ‏البطولة المقامة في العاصمة النمساوية.

وفاز ألكاراز على الروسي كارين خاشانوف بمجموعتين دون رد، بواقع 6-‌‏4 و7-6، ليحجز مقعده في الدور المقبل.

بدوره، تغلّب بول على الروسي أندريه روبليف بمجموعتين دون مقابل، ‏بواقع 7-5 و6-2، ليواصل مشواره في البطولة.

وتندرج البطولة ضمن فئة 500 نقطة في جولة رابطة محترفي التنس، ‏وتستمر منافساتها حتى الأول من تشرين الثاني المقبل.