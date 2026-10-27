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ألكاراز وبول يتأهلان إلى الدور الثاني من بطولة فيينا للتنس

039b49619afc779a0366ce836de9273f ألكاراز وبول يتأهلان إلى الدور الثاني من بطولة فيينا للتنس
الإسباني كارلوس ألكاراز يحتفل بتأهله إلى الدور الثاني من ‏بطولة فيينا المفتوحة للتنس- فيينا-afp

فيينا-سانا‏

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز والأمريكي تومي بول إلى الدور الثاني من ‏بطولة فيينا المفتوحة للتنس، بعد فوزهما اليوم الثلاثاء في الدور الأول من ‏البطولة المقامة في العاصمة النمساوية.

وفاز ألكاراز على الروسي كارين خاشانوف بمجموعتين دون رد، بواقع 6-‌‏4 و7-6، ليحجز مقعده في الدور المقبل.

بدوره، تغلّب بول على الروسي أندريه روبليف بمجموعتين دون مقابل، ‏بواقع 7-5 و6-2، ليواصل مشواره في البطولة.

وتندرج البطولة ضمن فئة 500 نقطة في جولة رابطة محترفي التنس، ‏وتستمر منافساتها حتى الأول من تشرين الثاني المقبل.

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