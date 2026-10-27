‏”لاتسيو” يواجه “ساسولو” في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي ‏

روما-سانا ‏

يواجه فريق “ساسولو” مساء اليوم الثلاثاء فريق” لاتسيو” ضمن منافسات ‏الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عند الساعة الثامنة ‏والنصف بتوقيت دمشق.‏

ويدخل “لاتسيو” المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، ‏ما يجعله يسعى إلى تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة ‏وخطف صدارة الدوري مؤقتاً من “إنتر ميلان”.‏

ويسعى نادي “ساسولو” للاستفادة من عامل الأرض ومباغتة فريق ‏العاصمة لتعويض نتائجه السلبية خلال الجولات الماضية وإيقاف نزيف ‏النقاط من خلال تعزيز قدراته الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة. ‏

ويحتل “لاتسيو” المركز الثاني في الترتيب العام للدوي الايطالي برصيد 22 ‏نقطة في حين يأتي “ساسولو” في المركز 14 برصيد 8 نقاط.‏

وفي باقي المباريات يلتقي اليوم فريق “روما” فريق “كالياري”، كما يلتقي فريق “تورينو” فريق “كومو”، حيث تقام المبارتان عند الساعة العاشرة و45 ‏دقيقة بتوقيت دمشق.‏