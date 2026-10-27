الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: ‏”لاتسيو” يواجه “ساسولو” في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

‏”لاتسيو” يواجه “ساسولو” في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي ‏

سييرا ان ‏"لاتسيو" يواجه "ساسولو" في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي ‏
الدوري الإيطالي لكرة القدم- رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم

روما-سانا ‏

يواجه فريق “ساسولو” مساء اليوم الثلاثاء فريق” لاتسيو” ضمن منافسات ‏الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عند الساعة الثامنة ‏والنصف بتوقيت دمشق.‏

ويدخل “لاتسيو” المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، ‏ما يجعله يسعى إلى تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة ‏وخطف صدارة الدوري مؤقتاً من “إنتر ميلان”.‏

ويسعى نادي “ساسولو” للاستفادة من عامل الأرض ومباغتة فريق ‏العاصمة لتعويض نتائجه السلبية خلال الجولات الماضية وإيقاف نزيف ‏النقاط من خلال تعزيز قدراته الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة. ‏

ويحتل “لاتسيو” المركز الثاني في الترتيب العام للدوي الايطالي برصيد 22 ‏نقطة في حين يأتي “ساسولو” في المركز 14 برصيد 8 نقاط.‏

وفي باقي المباريات يلتقي اليوم فريق “روما” فريق “كالياري”، كما يلتقي فريق “تورينو” فريق “كومو”، حيث تقام المبارتان عند الساعة العاشرة و45 ‏دقيقة بتوقيت دمشق.‏

الكويت تتأهل إلى دور المجموعات بكأس العرب لكرة القدم قطر 2025
سوق الانتقالات الشتوية للأندية.. إتمام أكثر من 5900 عملية على الصعيد العالمي
تتويج منتخب حمص ببطولة التحرير المدرسية لكرة القدم
قمة كروية حمصية اليوم.. الكرامة يلتقي حمص الفداء في ملعب خالد بن الوليد
تجربة تفاعلية تجمع الرياضة والثقافة في جناح وزارة الرياضة والشباب بمعرض دمشق الدولي للكتاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك