‏”لاتسيو” يواجه “ساسولو” في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي ‏

روما-سانا
يواجه فريق “ساسولو” مساء اليوم الثلاثاء فريق” لاتسيو” ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت دمشق.
ويدخل “لاتسيو” المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، ما يجعله يسعى إلى تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة وخطف صدارة الدوري مؤقتاً من “إنتر ميلان”.
ويسعى نادي “ساسولو” للاستفادة من عامل الأرض ومباغتة فريق العاصمة لتعويض نتائجه السلبية خلال الجولات الماضية وإيقاف نزيف النقاط من خلال تعزيز قدراته الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة.
ويحتل “لاتسيو” المركز الثاني في الترتيب العام للدوي الايطالي برصيد 22 نقطة في حين يأتي “ساسولو” في المركز 14 برصيد 8 نقاط.
وفي باقي المباريات يلتقي اليوم فريق “روما” فريق “كالياري”، كما يلتقي فريق “تورينو” فريق “كومو”، حيث تقام المبارتان عند الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت دمشق.