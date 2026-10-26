الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: إيقاف مدرب نابولي الإيطالي مباراتين بسبب الإساءة للحكام
بحث
بحث
sana-logo-mobile

إيقاف مدرب نابولي الإيطالي مباراتين بسبب الإساءة للحكام

photo 2026 10 26 19 38 06 إيقاف مدرب نابولي الإيطالي مباراتين بسبب الإساءة للحكام
مدرب نابولي ماسيميليانو أليجري يحتج على الحكم الرابع بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه مع روما ضمن منافسات دوري الإيطالي لكرة القدم-روما-رويترز

 روما-سانا
 
أوقف القاضي الرياضي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مدرب فريق نابولي ماسيميليانو أليغري مباراتين، وفرض عليه غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو، على خلفية إساءته لحكام المباراة.
 
وذكرت وكالة رويترز أن قرار الإيقاف جاء عقب طرد أليغري خلال مباراة فريقه أمام روما، التي انتهت بالتعادل (3-3)، إثر اعتراضه على هدف التعادل المتأخر لروما بداعي وجود خطأ، وهو ما نفته تقنية حكم الفيديو المساعد، التي أقرت صحة الهدف.
 
وبهذه العقوبة، سيغيب أليغري عن قيادة فريقه في المواجهتين المقبلتين بالدوري أمام مونزا ويوفنتوس.

مباراة بكرة القدم بين منتخبي سوريا و‏أوزبكستان غداً ضمن تصفيات كأس آسيا
اكتمال عقد الفرق في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم
الاتحاد الإيفواري يعلن تعيين الفرنسي إيرفي رونار مدرباً للمنتخب
انطلاق تدريبات تجمع منتخب دمشق للملاكمة تحضيراً للاستحقاقات القادمة
يوفنتوس يكتفي بالتعادل أمام ليتشي بالدوري الإيطالي لكرة القدم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك