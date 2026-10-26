إيقاف مدرب نابولي الإيطالي مباراتين بسبب الإساءة للحكام

روما-سانا



أوقف القاضي الرياضي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مدرب فريق نابولي ماسيميليانو أليغري مباراتين، وفرض عليه غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو، على خلفية إساءته لحكام المباراة.



وذكرت وكالة رويترز أن قرار الإيقاف جاء عقب طرد أليغري خلال مباراة فريقه أمام روما، التي انتهت بالتعادل (3-3)، إثر اعتراضه على هدف التعادل المتأخر لروما بداعي وجود خطأ، وهو ما نفته تقنية حكم الفيديو المساعد، التي أقرت صحة الهدف.



وبهذه العقوبة، سيغيب أليغري عن قيادة فريقه في المواجهتين المقبلتين بالدوري أمام مونزا ويوفنتوس.