لاعبان سوريان يتأهلان إلى نهائي بطولة ‏ACS‏ للكيك بوكسينغ في لبنان

دمشق-سانا
تأهل اللاعبان السوريان أحمد حياني وعلي زريق إلى نهائي بطولة دوري القتال العربي للمحترفين في الكيك بوكسينغ (ACS) المقامة في لبنان، ضمن منافسات وزن تحت 71.8 كغ بعد فوزهما في الدور نصف النهائي على لاعبين لبنانيين.
وقال رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ سارية الجزائري في تصريح لـ سانا: إن تأهل اللاعبين إلى النهائي يعكس المستوى الفني الذي وصل إليه أبطال سوريا في اللعبة، وقدرتهم على المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية في البطولات العربية والدولية.
وأوضح الجزائري أن أحمد حياني تأهل إلى النهائي بعد فوزه على اللبناني أحمد البطل، فيما بلغ علي زريق الدور ذاته بتجاوزه اللبناني فضل نصر الله ليكون النهائي في هذا الوزن سورياً خالصاً.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور الكيك بوكسينغ السورية في البطولات الخارجية، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لاكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك بمستويات مختلفة.