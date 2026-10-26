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لاعبان سوريان يتأهلان إلى نهائي بطولة ‏ACS‏ للكيك بوكسينغ في لبنان

photo 2026 10 26 11 46 23 لاعبان سوريان يتأهلان إلى نهائي بطولة ‏ACS‏ للكيك بوكسينغ في لبنان
شعار الاتحاد العربي السوري للكيك بوكسينغ

دمشق-سانا

تأهل اللاعبان السوريان أحمد حياني وعلي زريق إلى نهائي بطولة دوري القتال العربي ‏للمحترفين في الكيك بوكسينغ (‏ACS‏) المقامة في لبنان، ضمن منافسات وزن تحت 71.8 ‏كغ بعد فوزهما في الدور نصف النهائي على لاعبين لبنانيين.‏

وقال رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ سارية الجزائري في تصريح لـ سانا: إن تأهل اللاعبين ‏إلى النهائي يعكس المستوى الفني الذي وصل إليه أبطال سوريا في اللعبة، وقدرتهم على ‏المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية في البطولات العربية والدولية.‏

وأوضح الجزائري أن أحمد حياني تأهل إلى النهائي بعد فوزه على اللبناني أحمد البطل، ‏فيما بلغ علي زريق الدور ذاته بتجاوزه اللبناني فضل نصر الله ليكون النهائي في هذا ‏الوزن سورياً خالصاً.‏

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور الكيك بوكسينغ السورية في البطولات ‏الخارجية، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لاكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك بمستويات ‏مختلفة.‏

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