بايرن ميونيخ يعزّز صدارته للدوري الألماني بثلاثية في شباك فرايبورغ

برلين-سانا‏

حسم بايرن ميونيخ قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، ‏بفوزه على مضيفه فرايبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي ‏جمعتهما اليوم الأحد.‏

وافتتح الفرنسي دايو أوباميكانو التسجيل لبايرن في الدقيقة الـ15، قبل أن ‏يعزز سيرج غنابري تقدم حامل اللقب قبيل نهاية الشوط الأول. وقلّص ‏فرايبورغ الفرق بهدف سجله توم بيشوف بالخطأ في مرمى فريقه عند ‏الدقيقة الـ82، قبل أن يختتم الفرنسي مايكل أوليسيه ثلاثية بايرن في الوقت ‏بدل الضائع.‏

وبهذا الفوز، حافظ بايرن ميونيخ على صدارة الترتيب بفرق الأهداف ‏عن بوروسيا دورتموند، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة ‏المقبلة.‏

وضمن الجولة ذاتها، فاز هوفنهايم على باير ليفركوزن بثلاثة أهداف دون ‏رد.‏