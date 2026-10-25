بايرن ميونيخ يعزّز صدارته للدوري الألماني بثلاثية في شباك فرايبورغ

برلين-سانا
حسم بايرن ميونيخ قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه فرايبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.
وافتتح الفرنسي دايو أوباميكانو التسجيل لبايرن في الدقيقة الـ15، قبل أن يعزز سيرج غنابري تقدم حامل اللقب قبيل نهاية الشوط الأول. وقلّص فرايبورغ الفرق بهدف سجله توم بيشوف بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الـ82، قبل أن يختتم الفرنسي مايكل أوليسيه ثلاثية بايرن في الوقت بدل الضائع.
وبهذا الفوز، حافظ بايرن ميونيخ على صدارة الترتيب بفرق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة المقبلة.
وضمن الجولة ذاتها، فاز هوفنهايم على باير ليفركوزن بثلاثة أهداف دون رد.