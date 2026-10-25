أتلتيك بلباو يتجاوز خيتافي في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 

مدريد-سانا



حقق أتلتيك بلباو فوزاً كبيراً على ضيفه خيتافي بأربعة أهداف دون مقابل، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وافتتح أتلتيك بلباو التسجيل في الدقيقة الـ17 عبر لاعبه أليكس بيرينغير، وأضاف إينياكي ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة الـ35، قبل أن يسجل قلب الدفاع أيتور باريديس الهدف الثالث في الدقيقة الـ70، ويختتم يوري بيرتشيتشي رباعية فريقه في الدقيقة الـ88.



ورفع أتلتيك بلباو رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمّد رصيد خيتافي عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

