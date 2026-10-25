منتخب سوريا للريشة الطائرة يختبر جاهزيته في بطولة غومبا الدولية في اليونان

أثينا-سانا



شارك منتخب سوريا للريشة الطائرة في بطولة غومبا الدولية، التي اختُتمت منافساتها اليوم الأحد، في العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة 38 دولة، وذلك في إطار تحضيراته لبطولة غرب آسيا.



وأشار رئيس لجنة المدربين العليا للريشة الطائرة ورئيس بعثة المنتخب عمار طباع، في تصريح لـ سانا، إلى المستوى الفني العالي للبطولة من حيث الأداء وقوة المشاركين ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية، موضحاً أن أداء المنتخب كان جيداً، وأن اللاعبين حاولوا الالتزام بالخطط الفنية والتكتيكية الموضوعة خلال المنافسات، وإجراء التعديلات المطلوبة وفقاً لطبيعة كل مباراة.



وبيّن طباع أن منتخب سوريا استطاع الوصول إلى دور الثمانية في ثلاث فئات، هي زوجي الذكور وزوجي الإناث والزوجي المختلط، لافتاً إلى أن المنتخب تمكن من مجاراة المنتخبات الأوروبية المصنفة دولياً، التي يتمتع لاعبوها بقوة بدنية ومهارات فنية عالية، وتحقيق نتائج جيدة، رغم أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المنتخب فرقاً أوروبية من تركيا وبيلاروس وإسبانيا والبرتغال واليونان والدنمارك.



وأضاف طباع أن الكادر التدريبي سيعمل خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من المشاركة في البطولة لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين، وتطوير مهاراتهم الفردية، وتحسين أدائهم، وتعزيز جاهزيتهم، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج في بطولة غرب آسيا، التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة في الرابع من تشرين الثاني القادم.



وشارك منتخب سوريا في البطولة، التي استمرت ثمانية أيام، في خمس فئات، هي فردي الذكور وفردي الإناث وزوجي الذكور وزوجي الإناث والزوجي المختلط، ومثّل المنتخب اللاعبون شادي الأنصاري ومحمد خالد الرفاعي وعبد الرحمن قباني، واللاعبات فلة النجار ورنيم حاصباني ومياس قباني.

