ليفربول يلتقي برايتون في مواجهة قوية بالدوري الإنكليزي ‏

لندن-سانا

يستضيف فريق ليفربول اليوم الأحد فريق برايتون، ضمن ‏منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة ‏القدم، حيث يلتقيان عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب ‏أنفيلد.‏

ويسعى الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقعهما في ‏جدول الترتيب، حيث يدخل برايتون المباراة بقيادة المدرب ‏الألماني فابيان هورتسيلر بثقة كبيرة بعد سلسلة من النتائج ‏الإيجابية وامتلاكه هجوماً قوياً، ليؤكد طموحه في المنافسة ‏على المراكز المتقدمة خلال الموسم الجاري.‏

ويأمل ليفربول في استعادة انتصاراته في الدوري على ملعب ‏أنفيلد من خلال الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ‏ويدخل المباراة بمعنويات عالية، بعدما حقق الفوز في الجولة ‏الماضية على برينتفورد بنتيجة 2-1، ثم تغلب على فياريال ‏بنتيجة 4-3 في دوري أبطال أوروبا.‏

ويحتل برايتون المركز الثالث برصيد 16 نقطة، في حين ‏يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 12 نقطة.‏

وفي باقي مباريات الجولة الثامنة اليوم يستضيف هال سيتي ‏فريق برينتفورد، في حين يلتقي مانشستر يونايتد وبورنموث ‏على ملعب أولد ترافورد، كما يلتقي كرستال بالاس مع ‏نيوكاسل يونايتد، وتقام جميع المباريات عند الساعة الخامسة ‏مساءً بتوقيت دمشق. ‏