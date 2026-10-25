ليفربول يلتقي برايتون في مواجهة قوية بالدوري الإنكليزي ‏

لندن-سانا
يستضيف فريق ليفربول اليوم الأحد فريق برايتون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقيان عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب أنفيلد.
ويسعى الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب، حيث يدخل برايتون المباراة بقيادة المدرب الألماني فابيان هورتسيلر بثقة كبيرة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية وامتلاكه هجوماً قوياً، ليؤكد طموحه في المنافسة على المراكز المتقدمة خلال الموسم الجاري.
ويأمل ليفربول في استعادة انتصاراته في الدوري على ملعب أنفيلد من خلال الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ويدخل المباراة بمعنويات عالية، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على برينتفورد بنتيجة 2-1، ثم تغلب على فياريال بنتيجة 4-3 في دوري أبطال أوروبا.
ويحتل برايتون المركز الثالث برصيد 16 نقطة، في حين يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 12 نقطة.
وفي باقي مباريات الجولة الثامنة اليوم يستضيف هال سيتي فريق برينتفورد، في حين يلتقي مانشستر يونايتد وبورنموث على ملعب أولد ترافورد، كما يلتقي كرستال بالاس مع نيوكاسل يونايتد، وتقام جميع المباريات عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دمشق.