فوز ثمين لتوتنهام على مضيفه تشيلسي في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا
حقق توتنهام فوزاً غالياً على مستضيفه تشيلسي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل هدف توتنهام الأول حارس تشيلسي البلجيكي الشاب مايك بيندرس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77، وفي الدقيقة 87 تمكن ماتيس تيل من تسجيل الهدف الثاني بمجهود فردي.
وشهدت المباراة طرد لاعب تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 80 إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لتوتنهام والثاني له أيضاً هذا الموسم فرفع الفريق اللندني رصيده إلى 9 نقاط مرتقياً للمركز الثاني عشر.
من جانبه تجمد رصيد تشيلسي عند 13 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان مركزه الرابع.