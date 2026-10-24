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فوز ثمين لتوتنهام على مضيفه تشيلسي في الدوري الإنكليزي

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توتنهام يحقق فوزاً غالياً على مستضيفه تشيلسي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز- لندن-موقع النادي على فيس بوك

لندن-سانا

حقق توتنهام فوزاً غالياً على مستضيفه تشيلسي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ‏اليوم السبت ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف توتنهام الأول حارس تشيلسي البلجيكي الشاب مايك بيندرس بالخطأ في مرماه في ‏الدقيقة 77، وفي الدقيقة 87 تمكن ماتيس تيل من تسجيل الهدف الثاني بمجهود فردي.

وشهدت المباراة طرد لاعب تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 80 إثر حصوله على البطاقة ‏الصفراء الثانية.

وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لتوتنهام والثاني له أيضاً هذا الموسم فرفع الفريق اللندني ‏رصيده إلى 9 نقاط مرتقياً للمركز الثاني عشر.

من جانبه تجمد رصيد تشيلسي عند 13 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان مركزه الرابع.

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