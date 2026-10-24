راسينغ سانتاندير يفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني

مدريد-سانا
قاد المهاجم الدولي المغربي ياسر الزابيري فريقه راسينغ سانتاندير للفوز على ضيفه إسبانيول بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأحرز إيدواردو إيكسبوزيتو هدف التقدم لإسبانيول في الدقيقة 62 ثم تعادل جانويل بيلوسيان لراسينغ في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 84 تمكن الزابيري من إحراز هدف الفوز لراسينغ سانتاندير ليقود فريقه لفوز ثمين.
بهذه النتيجة رفع راسينغ رصيده إلى 11 نقطة بعد أن حقق انتصاره الثالث هذا الموسم، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط.
وضمن الجولة ذاتها تفوق إلتشي على مستضيفه رايو فايكانو بثلاثة أهداف دون رد.