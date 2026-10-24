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راسينغ سانتاندير يفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني

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احتفال لاعبي راسينغ سانتاندير بالفوز على إسبانيول في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة العاشرة من الدوري ‏الإسباني- مدريد-صفحة النادي على فيس بوك

مدريد-سانا

قاد المهاجم الدولي المغربي ياسر الزابيري فريقه راسينغ سانتاندير للفوز على ضيفه إسبانيول ‏بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري ‏الإسباني لكرة القدم.

وأحرز إيدواردو إيكسبوزيتو هدف التقدم لإسبانيول في الدقيقة 62 ثم تعادل جانويل ‏بيلوسيان لراسينغ في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 84 تمكن الزابيري من إحراز هدف الفوز ‏لراسينغ سانتاندير ليقود فريقه لفوز ثمين.

بهذه النتيجة رفع راسينغ رصيده إلى 11 نقطة بعد أن حقق انتصاره الثالث هذا الموسم، فيما ‏تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط.

وضمن الجولة ذاتها تفوق إلتشي على مستضيفه رايو فايكانو بثلاثة أهداف دون رد.

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