راسينغ سانتاندير يفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

قاد المهاجم الدولي المغربي ياسر الزابيري فريقه راسينغ سانتاندير للفوز على ضيفه إسبانيول ‏بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري ‏الإسباني لكرة القدم.

وأحرز إيدواردو إيكسبوزيتو هدف التقدم لإسبانيول في الدقيقة 62 ثم تعادل جانويل ‏بيلوسيان لراسينغ في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 84 تمكن الزابيري من إحراز هدف الفوز ‏لراسينغ سانتاندير ليقود فريقه لفوز ثمين.

بهذه النتيجة رفع راسينغ رصيده إلى 11 نقطة بعد أن حقق انتصاره الثالث هذا الموسم، فيما ‏تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط.

وضمن الجولة ذاتها تفوق إلتشي على مستضيفه رايو فايكانو بثلاثة أهداف دون رد.