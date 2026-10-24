الكازاخية ريباكينا تتأهل لنهائي نينغبو للتنس

بكين-سانا
بلغت الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة الأولى عالمياً نهائي بطولة نينغبو الصينية للتنس، بعد فوزها اليوم السبت على الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5 في الدور نصف النهائي.
وتلتقي ريباكينا في النهائي مع الكندية ليلى فرنانديز والتي بلغت النهائي بعد فوزها على التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين دون رد، بالنتيجة ذاتها 6-3 و7-5.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لرابطة محترفات التنس (WTA) تُقام المباراة النهائية غداً الأحد في مدينة نينغبو الصينية، عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة ظهراً بتوقيت دمشق).
وتسعى ريباكينا للاحتفاظ بلقب البطولة الذي أحرزته العام الماضي، فيما تطمح فرنانديز إلى التتويج باللقب للمرة الأولى.