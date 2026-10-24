الكازاخية ريباكينا تتأهل لنهائي نينغبو للتنس

بكين-سانا‏

بلغت الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة الأولى عالمياً نهائي بطولة نينغبو الصينية للتنس، بعد ‏فوزها اليوم السبت على الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5 في ‏الدور نصف النهائي.

وتلتقي ريباكينا في النهائي مع الكندية ليلى فرنانديز والتي بلغت النهائي بعد فوزها ‏على التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين دون رد، بالنتيجة ذاتها 6-3 و7-5.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لرابطة محترفات التنس (‏WTA‏) تُقام المباراة النهائية غداً الأحد في ‏مدينة نينغبو الصينية، عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة ظهراً بتوقيت ‏دمشق).

وتسعى ريباكينا للاحتفاظ بلقب البطولة الذي أحرزته العام الماضي، فيما تطمح فرنانديز ‏إلى التتويج باللقب للمرة الأولى.