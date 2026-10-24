أرسنال يتجاوز إيفرتون بثنائية ويشعل المنافسة على صدارة الدوري الإنكليزي

لندن-سانا
أشعل أرسنال المنافسة على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه اليوم السبت على إيفرتون بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة.
وسجل إرزي كونسا الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف غابرييل ماغالهايس الهدف الثاني في الدقيقة 68.
وبهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة، ليتساوى مع مانشستر سيتي في عدد النقاط بصدارة الترتيب، فيما تجمّد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز التاسع.
وفي مباراة أخرى، واصل فولهام صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي بفوزه على كوفنتري سيتي بهدف دون رد، سجله أوسكار بوب في الدقيقة 80، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما تجمّد رصيد كوفنتري سيتي عند 6 نقاط.