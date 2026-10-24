أرسنال يتجاوز إيفرتون بثنائية ويشعل المنافسة على صدارة الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

أشعل أرسنال المنافسة على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه اليوم السبت ‏على إيفرتون بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وسجل إرزي كونسا الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف غابرييل ماغالهايس ‏الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة، ليتساوى مع مانشستر سيتي في عدد النقاط ‏بصدارة الترتيب، فيما تجمّد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، واصل فولهام صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي بفوزه على كوفنتري ‏سيتي بهدف دون رد، سجله أوسكار بوب في الدقيقة 80، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما تجمّد ‏رصيد كوفنتري سيتي عند 6 نقاط.