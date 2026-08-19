وفاة السويسري بونتشيني إثر حادث في جائزة مانكس للدراجات النارية

لندن-سانا

أعلن منظمو جائزة مانكس الكبرى للدراجات النارية، اليوم الأربعاء، وفاة المتسابق السويسري ماورو بونتشيني، إثر حادث وقع ‏خلال التجارب التأهيلية للسباق المقام في جزيرة مان البريطانية.‏

وأوضح المنظمون، في تصريحات صحفية، ‏أن بونتشيني كان أحد متسابقَين تعرضا لحادث في منطقة كروكشانكس، خلال اللفة ‏الأولى من الجولة الثانية للتجارب التأهيلية التي أقيمت أمس الثلاثاء.‏

وأصيب المتسابق الآخر، الذي لم يكشف المنظمون هويته، بجروح طفيفة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعد سباقات جزيرة مان من أخطر سباقات الدراجات النارية في العالم، رغم عدم تسجيل أي حالة وفاة في سباق مانكس العام ‏الماضي، والتحسينات التي أُدخلت على إجراءات السلامة خلال السنوات ‏الماضية.

وبوفاة بونتشيني ارتفع عدد ضحايا متسابقي الدراجات النارية والدراجات ذات العربة الجانبية على حلبة الجزيرة إلى 272 ‏متسابقاً منذ عام 1911.‏