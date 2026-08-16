منتخب الكاميرون يحرز لقب كأس أمم إفريقيا للسيدات لأول مرة

cameroun feminine منتخب الكاميرون يحرز لقب كأس أمم إفريقيا للسيدات لأول مرة

الرباط-سانا‏

أحرز منتخب الكاميرون لقب كأس أمم إفريقيا للسيدات بكرة القدم، عقب فوزه على نظيره المالاوي بثلاثة أهداف دون رد، في ‏المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد في العاصمة المغربية الرباط.‏

وسجلت ماري مانغا هدفين للمنتخب الكاميروني في الدقيقتين الـ20 والـ45، فيما أضافت ناومي إيتو الهدف الثالث في الدقيقة ‏الـ30.‏

ويعد هذا اللقب الأول لمنتخب الكاميرون في تاريخه بالبطولة، بعد أن سبق له بلوغ المباراة النهائية أربع مرات دون أن يتمكن ‏من إحراز الكأس.‏

وكان المنتخب الكاميروني تأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره المغربي المضيف بركلات الترجيح، فيما حجز منتخب ‏مالاوي مقعده في النهائي على حساب الجزائر.‏

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