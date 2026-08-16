منتخب الكاميرون يحرز لقب كأس أمم إفريقيا للسيدات لأول مرة

الرباط-سانا
أحرز منتخب الكاميرون لقب كأس أمم إفريقيا للسيدات بكرة القدم، عقب فوزه على نظيره المالاوي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد في العاصمة المغربية الرباط.
وسجلت ماري مانغا هدفين للمنتخب الكاميروني في الدقيقتين الـ20 والـ45، فيما أضافت ناومي إيتو الهدف الثالث في الدقيقة الـ30.
ويعد هذا اللقب الأول لمنتخب الكاميرون في تاريخه بالبطولة، بعد أن سبق له بلوغ المباراة النهائية أربع مرات دون أن يتمكن من إحراز الكأس.
وكان المنتخب الكاميروني تأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره المغربي المضيف بركلات الترجيح، فيما حجز منتخب مالاوي مقعده في النهائي على حساب الجزائر.